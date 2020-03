Numa nota publicada no seu website oficial, a Universidade do Porto anunciou que decorrerá "a suspensão de todas as atividades letivas presenciais" neste estabelecimento de ensino, tendo esta medida "efeitos a partir de 12 de março de 2020 e por tempo indeterminado".

Para salvaguardar a continuação do programa letivo, a instituição disse que vai fazer a "implementação pelas faculdades, com caráter de urgência, dos meios de ensino à distância tal como previsto no Plano de Contingência da Universidade do Porto".

Para além de suprimir as aulas presenciais, a Universidade do Porto vai ainda proceder à "suspensão do funcionamento de bibliotecas e salas de estudo" e à "suspensão de eventos e atividades desportivas e culturais" nas suas instalações.

A continuar abertas ao público vão estar a "rede de residências e cantinas universitárias dos Serviços de Ação Social da Universidade do Porto, de forma a garantir o apoio indispensável aos estudantes e colaboradores da Universidade do Porto".