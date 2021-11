Segundo o relatório semanal da DGS, estão agora totalmente vacinadas contra o vírus SARS-CoV-2 8.904.253 pessoas, mais 18.471 do que na última semana, e 9.039.364 já receberam uma dose, o que representa mais 12.609 vacinados.

Todas as faixas etárias, que começam nos jovens dos 12 aos 17 anos, apresentam uma taxa de vacinação completa acima de 87% e de 90% em relação às pessoas que tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, sendo mesmo de 100% para os idosos com 65 ou mais anos.

A cobertura vacinal por regiões também não sofreu alterações significativas na última semana, continuando o Norte a ter 88% da população com a vacinação completa, seguido do Centro e do Alentejo (87%), de Lisboa e Vale do Tejo e dos Açores (84%), da Madeira (83%) e do Algarve (81%).

Desde o início da vacinação, no final de dezembro de 2020, Portugal recebeu cerca de 23 milhões de vacinas, tendo sido distribuídas pelos centros de vacinação e pelas duas regiões autónomas quase 20 milhões de doses.

Em 09 de outubro, o país atingiu a meta de 85% da população com a vacinação completa, estando atualmente também a decorrer a administração da terceira dose de reforço da imunização a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, que não tenham tido a infeção e que tenham completado o esquema vacinal há pelo menos 180 dias.