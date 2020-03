Assim, de acordo com a primeira edição do barómetro semanal da Nielsen sobre este tema, em relação à semana de 24 de fevereiro a 01 de março, em termos homólogos, existiu “um crescimento das vendas nos Hipers+Supers [hipermercados e supermercados] que totalizou 14% entre as categorias de alimentação, detergentes e produtos de higiene e frescos, quando desde o início do ano a tendência se situava nos 6%”.

“A avaliação realizada pela Nielsen revela uma reação no comportamento do consumidor perante esta pandemia, em linha com a própria evolução desta situação no continente europeu e em território nacional”, indicou a Nielsen.

Segundo a Nielsen, “constata-se uma preocupação acrescida entre os portugueses com a saúde e o armazenamento de produtos alimentares, exemplificado nos valores mais elevados registados para as conservas (+42%), os produtos ricos em vitamina C (kiwi +39%, laranja +37%, tangerina/clementina +37%) e produtos básicos (+36%)”.

Além disso, existem preocupações com a saúde e a limpeza, sendo que estão também no topo do crescimento “detergentes e produtos de higiene”, adiantou.

De acordo com a Nielsen, a “reação dos portugueses não foi igual em todo o território: Lisboa, Setúbal, Leiria e Santarém foram os primeiros a reagir e foi nestas zonas geográficas que o consumo mais disparou”, sendo que, na capital, “o consumo de 18% registado nesta semana triplicou a tendência de 6% verificada desde o início do ano”.

A consultora alerta para que “as próximas semanas podem demonstrar uma situação diferente, uma vez que os primeiros casos positivos da covid-19 foram registados no norte do país”, adiantou a Nielsen.