A decisão governamental será tomada hoje, disse à Lusa fonte do gabinete do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Segundo essa decisão, que entrará em vigor a partir das 00:00 do dia 17 de maio, o Reino Unido será incluído na "lista de países cuja situação epidemiológica permite que se realizem quaisquer viagens, sob reserva da apresentação de teste PCR negativo, realizado nas 72 horas anteriores à data do voo".

Portugal foi um dos 12 países incluídos na "lista verde" de Inglaterra de destinos de baixo risco de infeção de covid-19. O anuncio foi feito a 7 de maio em conferência de imprensa pelo ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps.

Portugal é uma das exceções dentro da Europa, juntamente com Israel e Gibraltar, enquanto a maioria vai ficar na lista “amarela”, sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.

A proibição de viagens para o estrangeiro vai ser levantada a 17 de maio, confirmou Shapps, a próxima etapa do plano de desconfinamento em curso.

"Fizemos um progresso enorme a combater a pandemia covid-19 no Reino Unido. Não chegámos ao fim, mas os sinais são muito positivos", disse Shapps. Porém, disse que é necessário não colocar este sucesso em risco e que "a única via de saída da pandemia é cuidado e prudência". "Temos de ter a certeza que países com os quais restabelecemos ligação são seguros, que as taxas de infeção são baixas e taxas de vacinação baixas, e não estão a incubar variantes perigosas e têm vigilância em prática", indicou.

Desde janeiro que estavam proibidas as viagens para o estrangeiro exceto em casos de força maior e com justificação válida, sendo as infrações penalizadas com multas de 5.000 libras (5.800 euros).

De acordo com o sistema "semáforo" para classificar os países de acordo com o risco da situação epidémica, mesmos as pessoas que cheguem de destinos da "lista verde", isentos de quarentena, precisam de realizar pelo menos dois testes.

Um teste, que pode ser rápido ou PCR, com resultado negativo tem de ser feito até 72 horas antes do embarque e outro, obrigatoriamente PCR e feito no setor privado, precisa de ser realizado nas primeiras 48 horas após a chegada a Inglaterra.