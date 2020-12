Em comunicado na sua página da Internet, a autarquia explica que "vai oferecer a possibilidade de testar gratuitamente, com testes de antigénio (com zaragatoa), todos os emigrantes que o solicitem no dia da chegada" a Vieira do Minho, concelho atualmente considerado de risco extremamente elevado.

"Considerando o atual estado pandémico, provocado pela Covid-19, o município de Vieira do Minho quer proporcionar aos vieirenses e aos nossos emigrantes um Natal mais seguro", lê-se.

As marcações dos testes devem ser feitas através do Serviço Municipal de Proteção Civil.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.482.240 mortos resultantes de mais de 63,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 4.645 pessoas dos 303.846 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo, e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.