Numa mensagem vídeo publicada na rede social Facebook, o presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, anunciou que o centro de testes funcionará num espaço junto da PSP, esquadra da rua 14 de outubro, nas traseiras da praceta 25 de Outubro, no centro da cidade, a partir das 09:30 de sexta-feira e que esta medida está a ser implementada em articulação com a Autoridade Regional de Saúde do Norte.

"Cada cidadão poderá fazer o seu teste devidamente encaminhado por indicação médica", referiu Eduardo Vítor Rodrigues que também anunciou que o município disponibilizou ao Hospital de Gaia os pavilhões municipais para "espaço de permanência de doentes em alternativa a tendas".

Na mesma mensagem, o autarca aponta que está em curso um plano de higienização da cidade, em articulação com a SUMA, garantindo que a higienização dos contentores e moloques será reforçada no dia-a-dia.

O autarca avançou, também, que foi criado o programa "Os seniores precisam de ti" com voluntários jovens, sendo objetivo fazer o abastecimento de idosos isolados e de pessoas com deficiência.

Soma-se um programa de apoio financeiro a Juntas de Freguesia e instituições que estejam a fazer apoio a idosos e pessoas vulneráveis no âmbito do combate à pandemia Covid-19.

Eduardo Vítor Rodrigues apontou que está a ser criada uma linha financeira extraordinária para as corporações de bombeiros de Gaia e falou da possível "intensificação dos procedimentos da Polícia Municipal em caso de incumprimento e desobediência civil".

"Hoje trago sobretudo a necessidade de dar conta de outras medidas em que temos estado a trabalhar e que são medidas que nos movem para o apoio social, apoio às pessoas e empresas, mais do que de condicionamento das atividades", referiu o presidente da Câmara de Gaia no início da mensagem vídeo divulgada no Facebook.

O autarca avançou ainda que avançará com uma proposta ao Governo para inclusão das casas do alojamento local num programa municipal de arrendamento acessível, destinando essas casas não ao turismo, mas para alojamento.

"Também estão a viver neste momento um problema brutal fruto da quebra de turismo que, inevitavelmente, vai prolongar-se. A isto corresponderá uma participação financeira do Município, com o pagamento de dois a três anos de renda assegurada aos proprietários do alojamento local, colocando o Município no mercado de arrendamento", referiu o autarca.

O coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje número de casos confirmados de infeção para 448, mais 117 do que na segunda-feira, dia em que se registou a primeira morte no país.