"A iniciativa abrange os profissionais de vários setores de atividade, como, por exemplo, os elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Velha de Ródão, os motoristas de táxi ou os comerciantes e lojistas do concelho, entre outros profissionais cuja atividade implique um contacto direto com o público", explica, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.

Depois de promover a realização de testes em instituições de apoio a idosos e à comunidade escolar, a autarquia decidiu agora testar todos aqueles que contactam com o público.

Para o efeito, o município adquiriu mais mil testes rápidos à presença do vírus SARS-COV-2 e realizou uma parceria com a Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias (ESALD) de Castelo Branco, para que os técnicos e alunos daquela instituição de ensino superior possam realizar estas testagens em ambiente controlado.

"A testagem será gratuita e a sinalização e contacto com os potenciais testados será da responsabilidade do município de Vila Velha de Ródão, sendo os resultados comunicados apenas aos próprios e garantida a proteção da privacidade e dos dados pessoais dos testados", lê-se na nota.

A autarquia refere ainda que todos aqueles que reunirem as condições indicadas para integrar esta campanha de testagem e não tiverem sido contactados, podem entrar em contacto com o município, através do telefone 272540300 ou do ‘e-mail’ geral@cm-vvrodao.pt.