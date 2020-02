Em conferência de imprensa, as autoridades indicaram ainda que a reabertura de 29 dos casinos corresponde a 1.800 mesas de jogo, um terço do total no território, e que os outros 12 solicitaram um prorrogamento do prazo.

Após 15 dias de encerramento, o Governo de Macau anunciou na segunda-feira que os casinos poderiam reabrir portas a partir desta quinta-feira, dando 30 dias às operadoras para voltarem à atividade.

Já a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Leong U, e o diretor dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, deram ainda conta da criação de um posto de inspeção provisório, no qual serão efetuados rastreios às pessoas que cheguem a Macau oriundas de zonas consideradas de alto risco.

O número de infetados com o coronavírus Covid-19 em Macau desceu para quatro após uma nova alta hospitalar, divulgaram na mesma conferência de imprensa os Serviços de Saúde.