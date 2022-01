De acordo com a BBC, Grichka e Igor Bogdanoff morreram aos 72 anos com meros dias de diferença, ambos internados com covid-19.

O óbito foi confirmado pelo seu advogado, que adiantou que nenhum se tinha vacinado contra o coronavírus, apesar de não serem contra a imunização.

Pierre-Jean Chalençon, um amigo da família, lamentou que à BFMTV que ambos foram admitidos em unidades de internamento demasiado tarde. Chalençon disse também que os irmãos estavam convencidos que, por levarem um estilo de vida saudável e por não terem comorbilidades, estavam livres de perigo e não precisavam de vacina, apesar das recomendações de vários amigos.

Ambos descendentes de aristocracia austríaca com raízes tártaras — foram criados pela avó materna, a condessa de Kolowrat-Krakowská, no seu castelo do sul de França — Grichka e Igor celebrizaram-se pelo seu papel de apresentadores do programa "Temps X", emitido de 1979 a 1989 com grande popularidade.

A emissão durante 10 anos foi responsável não só pela divulgação científica junto do grande público, como também pela introdução aos franceses de séries televisivas de ficção científica como "Doctor Who", "Star Trek" e "Battlestar Galactica".

Após esta passagem pela televisão, os gémeos tornaram-se principalmente conhecidos pelas controvérsia que protagonizaram. A maior delas, conhecida pelo "caso Bogdanoff", foi a publicação de estudos do campo da física teórica que, apesar de serem publicados em algumas revistas de renome, provocaram discussão no seio da comunidade científica porque muitos dos seus pares consideraram o seu teor erróneo ou falso.

Os Bogdanoff tornaram-se também famosos pelas cirurgias estéticas a que ambos se submeteram, ficando com a cara com queixos, lábios e maçãs do rosto proeminentes. "Temos orgulho de termos caras com de extraterrestres", comentaram.

A BBC reporta que os dois estavam a trabalhar num episódio piloto para recuperar o seu programa de televisão pouco antes de ambos ficarem infetados.