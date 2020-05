Itália terminou há quatro dias, no passado sábado, o último fim de semana de recolhimentos da população como medida de precaução face à pandemia do novo corononavírus.

Alguns dos aeroportos quase sem atividade nos últimos dois meses, devido à redução do tráfego aéreo, começaram a reabrir na segunda-feira para voos comerciais, como os de Ciampino e Peretola.

Ciampino, o segundo aeroporto de Roma depois do de Fiumicino, não chegou a encerrar na totalidade, e acolhe principalmente voos de companhias aéreas de baixo custo, nomeadamente a Ryanair, que imobilizou 99% dos aviões até novo aviso.

Peretola, o pequeno aeroporto que serve Florença, é o segundo aeroporto mais importante da Toscana, depois do de Pisa.

A partir de segunda-feira começaram também a reabrir gradualmente outras atividades económicas, começando pela indústria, construção e grandes superfícies comerciais, que se juntaram aos serviços essenciais, que nunca fecharam, como lojas de venda de alimentos, farmácias e gasolineiras, além das livrarias e papelarias, que abriram em meados de abril.

Itália reabriu também parques e permitiu até 15 pessoas em funerais, autorizando ainda a visita a familiares que vivam próximos, mas manteve a proibição de reuniões sociais.

A partir de 18 de maio, Itália quer reabrir bibliotecas, museus e lojas de pequeno comércio, e a partir de 01 de junho os bares, restaurantes, salões de cabeleireiro e centros de estética.

Mas continuam sem data de abertura anunciada as salas de cinema e de teatro, enquanto os colégios deverão reabrir em setembro.

O anúncio do calendário da reabertura da economia mereceu críticas dos responsáveis das regiões do sul de Itália, muito menos afetadas pela pandemia, que contestaram não poderem acelerar o regresso à normalidade, uma vez que o recomeço das atividades de produção, desde segunda-feira, se centrou nas áreas mais atingidas, no norte industrial italiano.

Ao trabalho, regressaram 2,8 milhões de trabalhadores do norte de Itália (Lombardia, Emilia-Romaña, Piamonte, Véneto e Las Marcas), contra 812 mil trabalhadores do centro e 822 mil do sul.

Itália é o segundo país europeu com mais mortos por causa do novo coronavírus, com 29.315 mortos e 213 mil infetados registados, a seguir ao Reino Unido (29.427 mortos e cerca de 200 mil casos registados).