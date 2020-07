A medida está em vigor desde hoje, anunciou o gabinete da prefeita do distrito de Columbia, ao qual Washington pertence, Muriel Bowser, observando que a lista de "estados de alto risco" será atualizada a cada segunda-feira.

A quarentena será imposta a quem chega de um estado de alto risco e que viajou para atividades não essenciais, como, por exemplo, férias.

O distrito de Columbia considera atividades essenciais aquelas relacionadas com o trabalho e cuidado de menores ou dependentes, bem como as viagens que são feitas para ir a uma instituição educacional ou para visitar um local de culto.

Enquanto isso, foi determinado que um estado de alto risco é aquele em que a taxa média diária de novos casos em sete dias é 10 ou mais infetados por cada 100.000 habitantes.

Para aqueles que se mudarem para, ou a partir desses locais, devido a um assunto essencial, a prefeitura recomenda a sua monitorização se apresentarem sintomas de covid-19 por 14 dias.

Os estados incluídos na decisão são Arkansas, Arizona, Alabama, Califórnia, Delaware, Florida, Geórgia, Idaho, Iowa, Kansas, Luisiana, Mississipi, Missouri, Montana, Nebrasca, Nevada, Novo México, Carolina do Norte e do Sul, e Dakota do Norte.

Da mesma forma, estão Ohio, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Washington (estado) e Wisconsin.