Os 13 distritos de Wuhan, cidade no centro da China com onze milhões de habitantes, têm dez dias para começar a testar os seus habitantes, segundo um aviso emitido pelo governo local e publicado no jornal chinês The Paper.

O prazo para testar toda a população não é detalhado.

O plano de triagem “está sob revisão”, confirmou um funcionário da cidade, citado pelo jornal oficial Global Times.

Os testes vão inicialmente focar-se nas partes mais antigas da cidade ou densamente povoadas e locais com larga população de trabalhadores migrantes.