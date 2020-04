Segundo a responsável, as medidas implementadas foram "muito bem aceites por todos os colaboradores", notando-se "uma paixão muito grande e uma dedicação gigante aos animais e ao zoo", razão pela qual Teresa Guedes acredita que "todos estão motivados e ansiosos" pela reabertura que começará a ser preparada sexta-feira em reunião de direção.

Teresa Guedes antecipou à Lusa que será sugerido colocar fitas para definir espaçamentos, marcar as bancadas das demonstrações com animais para garantir distanciamento entre pessoas, manter o reptilário e casa dos animais noturnos fechados, bem como o restaurante do zoo, dando prioridade a esplanadas e habitats ao ar livre.

"Em relação aos visitantes, estamos à espera de perceber as recomendações nacionais ao nível de máscaras. Os funcionários vão estar protegidos, isso sem dúvida. Já temos gel desinfetante espalhado pelo zoo", acrescentou.

O Zoo de Santo Inácio - que tem um leão e três leoas asiáticas, espécie menos comum do que a africana porque só existem 200 em habitat natural, na floresta de Gir, na Índia - pertence à Associação Portuguesa de Zoos e Aquários, instituição à qual também estão associados espaços como o Zoo de Lagos, o de Lisboa ou Aquário Vasco da Gama.

"A associação já teve contacto com os Ministérios do Ambiente e da Agricultura para pedir apoio e creio que estamos numa fase de conversas e levantamentos. Os ministérios já perguntaram que alimentos usamos e já fizemos extensas listas de materiais para apresentar a produtores e empresas", revelou Teresa Guedes, a trabalhar no Zoo de Santo Inácio há 14 anos.

Esperançada por reabrir portas em maio, a diretora mostrou-se, no entanto, "realista" quanto a uma "quebra de visitas" de "50 a 60%" face a 2019, ano em que este zoo recebeu 170 mil visitantes.

Tradicionalmente este parque - que se destaca por permitir ao visitante que atravesse um túnel de vidro de 40 metros para entrar na "casa" dos leões asiáticos, podendo estar "cara a cara e mão na mão" com esta espécie menos comum que chegou a Gaia em 2014 - estaria agora numa fase de visitas escolares.

"Teremos perdido a visita de 30 mil alunos e professores. Na Semana Santa perdemos a procura sempre muito intensa de espanhóis. Julho e agosto são, tipicamente, meses fortíssimos de emigrantes, um público que não acredito que venhamos a ter este ano", analisou.

O Zoo de Santo Inácio tem capacidade para receber por dia 4.000 pessoas. Ao longo do ano, 20% dos visitantes são estrangeiros, 80% dos quais espanhóis.

"Neste momento, a nossa prioridade é manter os animais no seu bem-estar pleno e manter os colaboradores a trabalhar saudáveis com o máximo de cuidados", concluiu a responsável.

Portugal, que vive em estado de emergência desde 19 de março, regista hoje 820 mortos associados à covid-19, mais 35 do que na quarta-feira, e 22.353 infetados (mais 371), indica o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.