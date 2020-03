Numa nota enviada hoje à agência Lusa, o ISMT informa que a decisão, que vigora até 13 de abril, resulta da decisão do Governo, anunciada na noite de quinta-feira, no sentido, designadamente, de encerrar os estabelecimentos de ensino, por causa da pandemia do Covid-19.

“Esta nova situação não implica uma interrupção da atividade letiva, do ano em curso, porque as atividades de ensino presencial serão, a partir da próxima semana, substituídas por aulas online, por via de plataformas informáticas do tipo vídeo conferência, com o devido apoio da plataforma moodle já em funcionamento e dos endereços de e-mail dos professores e alunos”, sublinha o Instituto.

As instruções detalhadas do funcionamento destas “alternativas letivas tecnológicas serão descritas em manuais de utilização, para todos os professores e alunos, dentro de um prazo curto, muito provavelmente já na próxima semana”, esclarece.

Complementarmente, adianta a comissão de gestão do ISMT, “as instruções de utilização serão afinadas com o apoio de um Helpdesk instalado no Instituto”.

Também na próxima semana, serão “atualizados os prazos relativos aos momentos de avaliação e suas modalidades, adequando-os à nova situação”.

A Comissão de Gestão do ISMT apela aos professores, alunos e funcionários para que “mantenham a tranquilidade que as circunstâncias impõem e solicita-lhes o melhor compromisso para manter, sem disrupções injustificadas, as atividades letivas neste novo formato, única forma de enfrentar as dificuldades da situação de exceção que estamos a viver”, conclui.

O novo coronavírus responsável pela Covid-19 foi detetado em dezembro de 2019, na China, e já provocou mais de 4.900 mortos em todo o mundo, levando a Organização Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia.

O número de casos confirmados em Portugal de infeção pelo novo coronavírus, que causa a doença Covid-19, subiu hoje para 112, mais 34 do que os contabilizados na quinta-feira, e os casos suspeitos duplicaram para 1.308.