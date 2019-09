Vítor Pereira sublinha às mais-valias que esta classificação pode ter não só ao nível turístico, mas também do ponto de vista da preservação ambiental e até de maior coesão intermunicipal.

"Será, certamente, um fator de desenvolvimento social, cultural, histórico, ambiental e até político, já que este é um território que é transversal a vários municípios que estão unanimemente envolvidos neste projeto", acrescentou.

Para Vítor Pereira, este anúncio também dá força às questões ligadas à preservação da natureza e do património geológico, que "mais do que nunca" estarão na ordem do dia.

O autarca frisou ainda que "este é o momento" para destacar o trabalho desenvolvido pela equipa técnica e pelos municípios que estão envolvidos na candidatura, através da Associação Geopark Estrela, com sede no Instituto Politécnico da Guarda (IPG).

A Associação Geopark Estrela é composta por nove municípios dos distritos da Guarda, Castelo Branco e Coimbra (Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Fornos de Algodres, Gouveia, Guarda, Manteigas, Oliveira do Hospital e Seia) e também pelo IPG e pela Universidade da Beira Interior (UBI).

A presidência da associação é assegurada pelo presidente do IPG, Joaquim Brigas, e a vice-presidência por José Páscoa Marques, vice-reitor da UBI.

Segundo Joaquim Brigas, a aprovação da candidatura por parte da UNESCO "é o reconhecimento do potencial geológico do território e do seu património natural e cultural e, nessa medida, um primeiro passo para o desenvolvimento sustentável de toda a região da Estrela".

Após a aprovação do Conselho de Geoparks Mundiais, a Serra da Estrela fica a aguardar o parecer do Conselho Executivo da UNESCO para ingressar de forma definitiva na lista de Geoparks Mundiais deste organismo das Nações Unidas, adianta a Associação Geopark Estrela.