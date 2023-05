O Tribunal Arbitral decretou serviços mínimos para a greve na CP (Comboios de Portugal) na quarta-feira, ou seja, de cerca de 30% nos serviços urbanos e regionais e 25% nos de longo curso.

De acordo com uma nota publicada no site da empresa, informa-se que "por motivo de greve convocada pelos sindicatos SFRCI, SINFA e SNTSF, para o período compreendido entre as 00h00 e as 23h59 do dia 31 de maio de 2023, preveem-se fortes perturbações na circulação ferroviária". Assim, quem planeava utilizar os comboios nestes dias terá de ter em conta as devidas perturbações.

A CP informa ainda que estas perturbações se estendem a todos os serviços, podem ter um possível impacto nos dias anterior e seguinte ao período da greve, ou seja, podem sentir-se já esta terça-feira dia 30 de maio e no dia 1 de junho (quinta-feira).

Assim se o plano era viajar de comboio nestes dias deve-se ter atenção aos seguintes serviços mínimos:

A empresa de transportes informa ainda que será permitida aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, fazer o devido reembolso do bilhete na sua totalidade, podem também fazer a troca gratuita para comboio da mesma categoria e na mesma classe.

O reembolso ou troca podem ser efetuados no portal myCP na área “Os seus bilhetes” (para bilhetes adquiridos na Bilheteira Online e App CP) até 15 minutos antes da partida do comboio da estação de origem, ou nas bilheteiras.

Depois deste prazo tem até 10 dias após terminada a greve para fazer o pedido de reembolso através "através do preenchimento do formulário de contacto online 'Reembolso por Atraso ou Supressão', com o envio da digitalização do original do bilhete", refere a empresa.

Para quem viajar de comboio durante estes dias e desejar obter informação sobre o estado da circulação de comboios deve contactar a Linha de Atendimento - 808 109 110.