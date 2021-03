Quanto à oferta de comboios dos serviços internacional, regional e urbano, “mantém-se sem alterações”, refere a CP – Comboios de Portugal num comunicado divulgado hoje.

Assim, a partir de 05 de abril o serviço Alfa Pendular entre Lisboa/Porto/Braga vai contar com duas viagens diárias entre Braga e Lisboa Santa Apolónia (com partidas às 5:54 e 17:54) e outras duas entre Lisboa Santa Apolónia e Braga (com partidas às 14:00 e 18:00).

À sexta-feira e ao domingo junta-se a esta oferta uma viagem adicional no sentido Lisboa Santa Apolónia/Braga (com partida às 16:00) e no sentido inverso (com partida às 19:54).

Entre Lisboa e o Porto, a oferta do serviço Alfa Pendular em vigor a partir de 05 de abril contará com duas viagens diárias de Lisboa Santa Apolónia para o Porto Campanhã (com partida às 08:00 e às 17:00) e uma viagem diária no sentido inverso (com partida às 16:32).

De segunda a sexta-feira (exceto feriados) e ao domingo, junta-se a esta oferta uma partida às 11:32 de Campanhã para Santa Apolónia e, ao sábado, uma outra viagem do Porto para Lisboa com partida às 09:32.

Já o serviço do Alfa Pendular entre Porto/Lisboa/Faro passará a contar com dois comboios diários: um com partida às 07:00 de Faro para o Porto Campanhã e outro no sentido inverso com saída do Algarve às 14:32.