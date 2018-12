A Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e o Instituto Brasil África (IBRAF) assinaram hoje, em Lisboa, um memorando de entendimento para o desenvolvimento de parcerias nas áreas da formação, investigação e desenvolvimento de projetos conjuntos.

“O memorando tem em vista o estabelecimento de parcerias entre o Instituto Brasil África e a CPLP no domínio da formação, da investigação, desenvolvimento de projetos conjuntos a favor da juventude, sobretudo, e também a procura de financiamento para esses projetos”, explicou a secretária-geral da CPLP, Maria do Carmo Silveira, à Lusa.

Segundo a responsável, as organizações vão agora identificar alguns projetos para serem incluídos nos moldes deste memorando.

O presidente do IBRAF, João Bosco Monte, assinalou a assinatura de um entendimento que estava a ser discutido “há pouco mais de um ano”.

“Nós vislumbramos que um acordo devia ser assinado e que, a partir daí, uma agenda fosse estabelecida”, acrescentou o João Bosco Monte.

Para o presidente do IBRAF, organização sem fins lucrativos que tem como objetivo “promover o engajamento entre o Brasil e o continente africano” através do desenvolvimento económico, a partilha de experiências e boas práticas entre os países permite um crescimento mútuo dos participantes.

“Temos a convicção de que boas experiências, boas práticas, do Brasil, mas também de alguns países africanos e de língua portuguesa podem ser compartilhados. O esforço que nós temos agora [é o] de juntar as nossas forças através de ações conjuntas do IBRAF e da CPLP para que possa, mais e mais, atender necessidades e apresentar respostas para problemas que existem, tanto no Brasil, como nos países africanos de língua portuguesa”, afirmou João Bosco Monte.

A CPLP foi uma das entidades participantes no “6.º Fórum Brasil África”, com o tema “Empoderamento Juvenil: Transformação para alcançar o desenvolvimento sustentável”, certame organizado pelo IBRAF, em Salvador da Baía, nos dias 22 e 23 de novembro.