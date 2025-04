No Vaticano, as comemorações da Páscoa são presididas pelo Papa, mas este ano, ainda em recuperação, Francisco não vai estar presente na Vigília Pascal. A Eucaristia de Domingo de Páscoa, pelas 10h30 (menos uma em Lisboa), vai ser presidida pelo vigário emérito para a Cidade do Vaticano, cardeal Angelo Comastri, na Praça de São Pedro, seguindo-se a bênção ‘Urbi et Orbi’e a tradicional bênção "Urbi et Orbi".

Além disso, a Semana Santa é marcada por várias cerimónias litúrgicas, incluindo a Via Sacra no Coliseu. Milhares de fiéis de todo o mundo participam em um ambiente de grande solenidade e espiritualidade.

Em Espanha, a Semana Santa é celebrada com grandiosas procissões, especialmente na Andaluzia, onde irmandades desfilam pelas ruas com imagens religiosas ao som de tambores e cânticos. A emoção, o silêncio e a devoção marcam profundamente estas manifestações. É uma das celebrações pascais mais impressionantes da Europa.

Apesar da guerra, em Jersualém,a Páscoa é um momento sagrado. No local onde se acredita que Jesus foi crucificado e ressuscitou, as festividades ganham outra importância. A Via Dolorosa, o caminho que Jesus percorreu até o calvário, é percorrida por milhares de fiéis todos os anos.

A recriação da crucificação de Jesus Cristo é uma tradição marcante em vários países, sendo vivida com especial intensidade em alguns locais. Em certas regiões, fiéis praticam o autoflagelo ou desfilam acorrentados, numa demonstração extrema de fé e penitência. Estas encenações, por vezes chocantes, refletem o fervor religioso e a devoção popular.

Em França, uma das manifestações mais emblemáticas da Semana Santa é a Procession de la Sanch, celebrada em várias localidades da Catalunha francesa, como Perpignan, Arles-sur-Tech e Collioure. Esta procissão remonta à Idade Média e é caracterizada por penitentes vestidos com túnicas negras e capuzes pontiagudos, conhecidos como "capirote".

Os participantes, em silêncio e acompanhados pelo som de um tambor, percorrem as ruas em sinal de penitência e devoção. Esta tradição é uma das mais antigas da região e atrai muitos fiéis e curiosos todos os anos.

