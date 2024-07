A cratera Voragine do Monte Etna expeliu lava durante a noite de segunda-feira, com uma coluna de cinzas que atingiu uma altitude de cerca de 6.000 metros acima do nível do mar.

Com 3.324 metros de altura, o Etna tem entrado em erupção com frequência nos últimos 500.000 anos. Desde início de julho, a sua cratera central tem expelido fluxos de lava e nuvens de cinzas que afetam o aeroporto de Catânia, nas proximidades.

Este vulcão, cujo cume atinge os 920 metros e a base se encontra a 2.000 metros abaixo do nível do mar, é um dos poucos no mundo que apresenta atividade quase contínua.

Milhões de passageiros passam anualmente pelo aeroporto internacional da Catânia, que serve a parte oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares da Itália.