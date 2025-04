"O Banco de Portugal adverte que a entidade que tem vindo a atuar através da página na rede social Facebook acessível em https://www.facebook.com/profile.php?id=61574478548568não está habilitada a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão de crédito, a intermediação de crédito e a prestação de serviços de consultoria relativamente a contratos de crédito", lê-se no anúncio, emitido pelo Banco de Portugal esta quarta-feira.

Segundo o mesmo, "a atividade de concessão de crédito, prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, está reservada às entidades legalmente habilitadas para o efeito, conforme o disposto no artigo 10.º do referido regime jurídico".

O Banco de Portugal disponibiliza ainda uma lista de entidades autorizadas a conceder crédito, para que esquemas fraudulentos possam ser evitados.