Apresentada em abril, a iniciativa legislativa do PS para a criação da Lei de Bases da Habitação, que baixou à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, esteve em processo de consulta pública até 31 de julho. Ainda não foi feito um balanço dos contributos recebidos.

O projeto de lei estipula ainda a atribuição de subsídios de renda, que podem ser “dirigidos à procura ou à oferta de habitação”, nomeadamente a “subsidiação no âmbito do arrendamento apoiado, correspondente à diferença entre a renda técnica e a renda efetiva”, e o subsídio ao arrendamento jovem.

Como novos subsídios ao arrendamento surgem “o subsídio de renda a atribuir aos inquilinos em situação de vulnerabilidade que gozem de especial proteção, no âmbito do regime do arrendamento urbano, no final do período de proteção”, e o “subsídio ao arrendamento para idosos ou outros grupos de cidadãos”.

“A lei do arrendamento urbano pode prever mecanismos de compensação financeira destinados a senhorios com carência económica, cujos rendimentos sejam afetados por limitações legais à atualização de rendas e sempre que estas se mantenham em valores inferiores aos que decorreriam da aplicação do regime de renda condicionada”, lê-se no diploma.

Este mecanismo, é referido, “não é acumulável com o subsídio de renda” previsto para os inquilinos.

Em relação aos agentes da política de habitação, o grupo parlamentar do PS atribui competências aos municípios e às freguesias, que “por razões de proximidade deverão ter um especial papel na identificação das carências e recursos habitacionais dos seus territórios”.

As assembleias municipais, por proposta das câmaras municipais, vão poder “aprovar ‘declarações fundamentadas’ sempre que se verificar uma situação de défice habitacional, falha ou disfunção de mercado ou risco de declínio demográfico, habilitando os municípios a lançar mão de instrumentos e recursos que lhes permitam enfrentar tais situações”.

Neste âmbito, em junho, o secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, anunciou a intenção do PCP de apresentar uma iniciativa legislativa para uma Lei de Bases da Habitação, em alternativa à proposta do PS.

Para Jerónimo de Sousa, o projeto socialista, embora com "elementos positivos", padece "do problema genético de manter o Estado com um papel subsidiário".