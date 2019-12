Dirigindo-se aos reclusos que participaram no projeto, a ministra disse que a grande preocupação com a ocupação é que criem competências e capacidades que permitam depois em liberdade iniciarem caminhos novos.

“Cada vez que cada um de vós sai daqui e reinicia um caminho, reencontra a família, reencontra os amigos, reencontra ou encontra um trabalho é um êxito para nós”, disse.

Segundo a ministra da Justiça, este era um dos problemas deste estabelecimento e era “um espetáculo de enorme desumanidade ver as famílias, crianças e idosos a fazer fila no exterior ao sol e à chuva” enquanto aguardavam pela hora da visita.

“Temos este espaço. É um passo importante de humanização e de respeitos pelas pessoas independentemente da condição em que estão os respetivos familiares e amigos”, frisou adiantando que enquanto o EPL existir tem de ser criadas as condições para que as pessoas que cá estão estejam no melhor ambiente possível.

O Estabelecimento Prisional de Lisboa tem atualmente 820 reclusos.