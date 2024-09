Um rapaz, de 12 anos, atirou fatalmente num urso preto, enquanto o animal atacava o seu pai no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos da América.

De acordo com a BBC News, o ataque aconteceu em Siren, no Condado de Burnett, no dia 6 de setembro, quando pai e filho andavam à caça perto de uma cabana da família e avistaram o urso com 91kg.

Num primeiro momento, a criança atingiu o animal, que fugiu para a floresta.

Juntamente com o pai, Owen seguiu-o. Escondido, o urso atacou Ryan Beierman, de 43 anos, mordendo-o no abdómen, num braço e nas pernas.

O homem afirma que ainda tentou acertar oito vezes no animal, mas sem sucesso.

"Comecei a dar-lhe pancadas com a arma e foi como se estivesse a bater numa parede de tijolos", diz Ryan, que só conseguiu salvar-se com a ajuda do filho.

"O Owen é um herói", exalta o homem ao jornal Minneapolis Star-Tribune. "Ele atirou naquele urso e matou-o em cima de mim", explica. "Eu estava deitado de costas e consegui sentir a bala a atravessar o urso'', diz.

Após o ataque, o norte-americano foi assistido num hospital da região devido aos ferimentos profundos num dos braços e nas duas pernas. Ryan precisou ainda de ser suturado na bochecha.

Segundo as autoridades, os ataques de ursos naquela zona são muito raros. De acordo com o Departamento de Recursos Naturais de Wisconsin, entre 2013 e 2022, foram apenas registados nove incidentes semelhantes.