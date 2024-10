Esta quarta-feira, um menino de sete anos morreu após uma explosão, seguida de incêndio, no bairro residencial Violet Close, em Newcastle, no norte de Inglaterra.

De acordo com a Sky News, o superintendente Darren Adams, da polícia de Northumbria, informou que outras seis pessoas foram transportadas para o hospital "com ferimentos variados".

Algumas residências do bairro tiveram ainda de ser evacuadas, depois de os serviços de emergência terem chegado ao local.

"Como resultado do incidente ocorrido nas primeiras horas desta manhã, um menino de sete anos, infelizmente, morreu", disse Adams em declarações aos jornalistas. "Apesar dos esforços dos serviços de emergência, ele morreu, tragicamente, no local", continuou.

"Não tenho dúvidas de que as comunidades de Elswick e Benwell, e toda a nossa região, desejam juntar-se a mim para estender os pensamentos e condolências à família e aos amigos. A perda e a dor que estão a sofrer são inimagináveis", completou Adams.

Já a subchefe dos bombeiros, Lynsey McVay, do Serviço de Incêndios e Resgate de Tyne and Wear, informou que seis apartamentos foram "gravemente afetados, dois dos quais sofreram o impacto principal da explosão".

Até ao momento, os bombeiros continuam a procurar possíveis feridos em todas as casas e sabe-se também que há vários carros danificados.

Segundo o superintendente Adams, já foi aberta uma investigação para apurar a causa da explosão. Ao redor do local foi estabelecido um perímetro de segurança, que deverá permanecer durante algum tempo.

"As investigações ainda estão num estágio muito inicial e, nas próximas horas e dias, continuaremos a juntar as peças do que aconteceu para que possamos fornecer respostas à família e à comunidade em geral", afirmou.

Um comissário de segurança do clube Newcastle United, Andy Riches, amigo de uma família que perdeu a casa na explosão, criou uma angariação de fundos online para ajudar os afetados.