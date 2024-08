Os lobos voltaram a aparecer nos Países Baixos em 2015, após uma ausência de 150 anos, tendo sido avistadas dezenas de animais desde então, mas estes continuam a ser esquivos e geralmente evitam os seres humanos.

Contudo, nos últimos tempos têm estado mais ativos e aproximam-se das pessoas, o que levou as autoridades a emitirem avisos aos visitantes com crianças pequenas para evitarem uma zona florestal no centro do país, conta o The Guardian. Em causa estão vários incidentes "perturbadores" envolvendo um lobo.

Na quarta-feira de manhã, "um animal de grande porte", que se presume ser o lobo, derrubou uma criança perto da aldeia de Austerlitz, cerca de 16 km a leste da cidade de Utrecht. A criança não ficou ferida, mas uma rapariga que se encontrava num passeio pós-escolar foi mordida há 10 dias na mesma zona. Os testes de ADN confirmaram que o culpado foi um lobo.

No início de julho, uma mulher relatou que o seu caniche tinha sido morto por um lobo, pelo que as autoridades locais consideram que se trata do mesmo animal que esteve anteriormente envolvido nos incidentes.

A zona em causa, Utrecht Ridge Hills, é densamente arborizada e frequentada por caminhantes, ciclistas e corredores.

Utrecht está neste momento a preparar uma autorização para abater o animal na sequência dos incidentes e deu instruções para quando alguém se deparar com um lobo. "Não fuja, mas faça-se grande, faça gestos ou ruídos. Caminhe lentamente para trás".