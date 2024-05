No mesmo estabelecimento de ensino existem dois grupos: o primeiro com alunos que viveram uma vida familiar normal e o outro de estudantes que viveu num ambiente de violência doméstica. O estudo prova que no caso do primeiro grupo 10% em média não completam o ensino secundário. Já no segundo grupo a probabilidade de isso acontecer no segundo dispara para 44%.

Neste último caso, apenas 56% completam o ensino secundário (do 10.º ao 12.º ano) e 6% entram no ensino superior apenas, ou completam o curso.

Este exercício pode ser feito entre aqueles que chumbam pelo menos uma vez ao longo dos 12 anos de escolaridade. Neste caso, entre os estudantes com uma vida normal, 10,3% em média chumbaram pelo menos uma vez. Já nos filhos com violência conjugal, essa proporção multiplica-se: 49,6%. Ou seja, metade destas crianças e jovens chumbou pelo menos uma vez.

O Público detalha que estes jovens que responderam ao inquérito vêm de Portugal inteiro, dos 18 distritos às ilhas, embora a parcela proporcionalmente maior seja da área metropolitana de Lisboa.