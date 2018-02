"Não podemos criar a ilusão de que há uma crise temporária. Antes da Síria, houve outras crises", assinalou a governante, na abertura da sessão de lançamento da publicação "Abordando Deslocamento Forçado através do Planeamento e Cooperação de Desenvolvimento: Orientação para Decisores Políticos e Profissionais", organizada pelo Alto Comissariado para as Migrações e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes, em Lisboa

Maria Manuel Leitão Marques destacou "a importância da solidaridade da Europa democrática e humanista, que importa reforçar, contrariando a tendência de quem ergue muros ou veda o acesso à mobilidade, direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos".

"Essas barreiras explicarão por que dos 60 mil refugiados colocados na Europa apenas 22 mil tenham sido abrangidos pelo programa", disse, em referência ao plano de Recolocação da União Europeia (UE), acrescentando que "o problema tem de ser visto com conhecimento e análise, para se perceber os erros e criar políticas sólidas e consistentes".

A ministra aludiu à resposta de Portugal "ao drama dos refugiados", enaltecendo o clima de "consenso político" sobre a política de apoio a refugiados" no país.

Recordando os 1.700 refugiados que se encontram em Portugal desde 2015 e os 1.010 hoje anunciados que serão acolhidos até final de 2019, a governante afirmou que Portugal "é o sexto Estado-membro da UE com mais pessoas refugiadas recolocadas, logo a seguir à Alemanha, França, Suécia, Holanda e Finlândia".

A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, interveio também na abertura da sessão de apresentação do relatório da OCDE e recuperou números "à escala global".

"Em 2017, tivemos 258 milhões de migrantes, que corresponde um aumento de 49% face ao que tínhamos em 2000. O número de migrantes à escala global cresceu mais nesse período do que a população mundial, que cresceu à volta de 23%", acentuou.