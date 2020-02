Kramp-Karrenbauer, eleita líder do CDU em dezembro de 2018, disse numa reunião da liderança do Partido Democrata Cristão (CDU) que "não pretende ser candidata à chancelaria alemã", acrescentou a fonte, em plena crise política nacional por causa de uma aliança regional com a extrema direita.

A renuncia de Annegret Kramp-Karrenbauer, também conhecida por "AKK", surge na sequência da eleição do liberal no Estado da Turíngia (leste da Alemanha) graças a uma concertação de votos inédita entre os representantes conservadores locais da União Democrática Cristã (CDU, a força política da chanceler alemã, Angela Merkel) e os membros locais da Alternativa para a Alemanha (AfD, partido de extrema-direita).

Thomas Kemmerich acabaria por se demitir dias depois da eleilão. “Estou a anunciar a minha demissão como ministro-presidente da Turíngia com efeitos imediatos”, disse Kemmerich.

A eleição no Estado da Turíngia fez ainda uma baixa no governo central alemão: Christian Hirte, que era até à data secretário de Estado do Ministério da Economia e da Energia e comissário do governo para os Estados do leste da Alemanha.

Angela Merkel é a chefe do governo alemão há 15 anos e líder da CDU há 20. Anunciou, a 29 de outubro de 2018, a intenção de não se recandidatar à liderança do partido.