“Este Governo das esquerdas unidas não está nada interessado em dar força e em continuar com a ADSE [subsistema de saúde dos funcionários públicos], pelo contrário”, começou por dizer a centrista.

Para Assunção Cristas, “este Governo está interessado em acabar e em destruir a ADSE”.

“Mas é bom que perceba que quando o está a fazer põe em causa a saúde, não apenas para um milhão e duzentos mil beneficiários da ADSE que descontam todos os meses de forma suplementar mais 3,5% do seu vencimento, mas está também a pôr em causa a qualidade da saúde para todos os 10 milhões de portugueses, uma vez que estes, sem alternativa, muitos deles irão engrossar as filas de espera no SNS”, considerou.

A presidente e deputada do CDS-PP falava aos jornalistas no parlamento, no final de uma reunião com a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada.