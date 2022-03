A ex-deputada Cristina Rodrigues, que se desvinculou do PAN durante a última legislatura, vai ser assessora do Chega no parlamento. A antiga deputada não-inscrita confirma que vai desempenhar "funções jurídicas" e garante que lhe foi dada "a possibilidade de continuar a trabalhar certos temas".

Cristina Rodrigues vai trabalhar com o Chega durante a próxima legislatura. A notícia foi avançada pelo Observador e confirmada pela ex-deputada do PAN nas redes sociais. Numa mensagem publicada no Twitter, a ex-deputada diz "com toda a transparência" que vai trabalhar para o partido de André Ventura. Acrescenta ainda que desempenhará "funções jurídicas" e que lhe foi "assegurada a possibilidade de continuar a trabalhar certos temas" que considera "prioritários". Cristina Rodrigues foi eleita pelo PAN nas eleições legislativas de 2019, mas desfiliou-se ao fim de alguns meses, em rutura com a direção, tendo ficado na Assembleia da República na condição de deputada não-inscrita. Passa agora a fazer parte da equipa que dará apoio ao grupo parlamentar do Chega, que aumentou de um deputado único para 12 deputados, levando a reorganizações e à contratação de mais trabalhadores pelo partido de André Ventura. Em comunicado, o Chega confirmou que a "ex-deputada Cristina Rodrigues fará parte do gabinete de assessoria parlamentar, a iniciar funções no início da nova legislatura". "A ex-deputada Cristina Rodrigues prestará apoio, enquanto coordenadora jurídica, ao gabinete parlamentar, que beneficiará da sua considerável experiência parlamentar e de muitas causas nobres em que tem colocado o seu empenho", refere o partido. Foi membro da Comissão Política do PAN e integrou o gabinete de André Silva na legislatura anterior, quando o ex-porta-voz do partido foi eleito deputado único. A antiga dirigente iria deixar o parlamento com o arranque da nova legislatura, uma vez que não integrou nenhuma lista de candidatos a deputados nas eleições legislativas de janeiro.