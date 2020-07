Rita Rato iniciará funções como diretora do Museu do Aljube Resistência e Liberdade no próximo dia 01 de agosto.

No requerimento, Cristina Rodrigues refere que a “escolha de Rita Rato para dirigir o Museu do Aljube Resistência e Liberdade está a provocar a forte contestação da comunidade académica, existindo vários investigadores e historiadores a questionar os critérios para a sua escolha e a invocar que o seu perfil não corresponde ao que tinha sido pedido quando o concurso foi lançado”.

“Rita Rato é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa, não sendo esta uma das áreas mencionadas pela EGEAC ao estabelecer o perfil desejado para o cargo”, acrescenta a deputada, salientando que “devem ser prestados esclarecimentos sobre os critérios para a sua escolha”.

Nascida em Estremoz, em 1983, Rita Rato Fonseca é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa.

Foi deputada pelo PCP à Assembleia da República, entre 2009 e 2019, e fez parte, como coordenadora do Grupo Parlamentar, na Comissão de Educação, Ciência e Cultura (2011-2015).

O Museu do Aljube, inaugurado em abril de 2015, na antiga prisão da PIDE, é um dos equipamentos culturais do município de Lisboa, sob a alçada da EGEAC, e é dedicado à "memória do combate à ditadura e à resistência em prol da liberdade e da democracia".