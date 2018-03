Várias cidades celebram durante a Semana Santa um dos momentos mais emblemáticos da Paixão de Cristo. As representações, que não têm o apoio da Igreja católica local, atraem muitos fiéis e turistas a um ambiente quase 'carnavalesco' e propício para os negócios.

Pelo menos três pessoas utilizaram cruzes de madeira em localidades a norte de Manila. Os penitentes fixam as mãos e os pés com pregos de oito centímetros.

Contudo, passam poucos minutos crucificados e apoiados num pequeno degrau que ajuda a suportar o peso do corpo, antes de descer e receber atendimento.

Outro momento aguardado do dia é a procissão de penitentes que flagelam as costas até as deixar em carne viva, diante de um público que tira selfies.