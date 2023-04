A decisão foi tomada pelo conselho de administração da instituição e será aplicada ao longo dos próximos doze meses, enquadrando-se num plano de poupança de 431 milhões de euros.

Pelo menos 20 dos 350 locais a partir dos quais a organização trabalha terão de fechar, principalmente em áreas que podem ser cobertas por outro escritório ou onde outras entidades humanitárias ou de desenvolvimento podem assumir a posição, afirmou o CICV.

O CICV foi criado em 1863 com a missão de ajudar as vítimas de conflitos armados e de violência, no âmbito das Convenções de Genebra.