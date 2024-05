Este dispositivo inclui 16 médicos, 24 enfermeiros, 108 socorristas, assim como operadores de telecomunicações, operadores de logística e administrativos.

Nos dias do concerto, o dispositivo está no Estádio da Luz entre as 12h e as 01h, com o objetivo de prestar assistência em primeiros socorros, equipas com desfibrilhador, ambulância de evacuação com capacidade para Suporte Avançado de Vida. Sempre em articulação direta com o Sistema Integrado de Emergência Médica.

No interior do recinto, estão instalados 2 Postos Médicos Avançados (junto à Maratona Poente e Maratona Sul), dispondo ainda a Cruz Vermelha de equipas de socorrismo de proximidade, ambulâncias, uma delas com suporte avançado de vida, e moto 4 que garantem resposta rápida.