O apelo surge no contexto da disputa entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição liderada por Juan Guaidó sobre a entrada da ajuda humanitária no país.

"Não tomamos partido, não posso dizer que Maduro está certo ou que Guaidó está certo (...) O nosso papel é trabalhar para os mais vulneráveis", disse Francesco Rocca, presidente da Federação Internacional da Cruz Vermelha, no início de uma visita de três dias à Venezuela.

"Deixem a Cruz Vermelha fazer o seu trabalho", acrescentou Rocca durante uma conferência de imprensa em Caracas. O responsável da organização disse que espera reunir-se com ambas as partes para "criar as condições certas para trazer ajuda às pessoas" obedecendo aos princípios de "imparcialidade, neutralidade e independência".

Na terça-feira, o presidente da Cruz Vermelha venezuelana, Mario Villarroel, disse que a instituição poderia colaborar com a distribuição de ajuda internacional uma vez que esta entrasse na Venezuela, mas recusou participar do processo para a entrada.

Rocca ratificou a disposição da Cruz Vermelha de "aumentar a nossa presença, o nosso pessoal e o nosso apoio".

Em Genebra, na quarta-feira, o Comité Internacional da Cruz Vermelha anunciou que duplicou o orçamento para o país sul-americano, elevando-o para 18 milhões de francos suíços (18 milhões de dólares) em 2019.