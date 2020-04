O organismo refere ainda que, segundo o despacho conjunto do Ministério da Administração Interna, Ministério da Saúde e Ministério das Infraestruturas e Habitação, as escalas de navios de cruzeiro no Porto de Lisboa durante o período de pandemia “encontram-se limitadas a operações de abastecimento e manutenção”.

Segundo a nota do ministério, “situações pontuais, como a do navio MSC Fantasia, que envolvam movimentação de tripulações e passageiros estão sujeitas à análise, autorização prévia e acompanhamento das autoridades de saúde”.

Em 24 de março saíram e foram repatriados 1.015 passageiros do navio de cruzeiro MSC Fantasia que transportava um total de 1.338 passageiros, dos quais 20 eram cidadãos portugueses e sete com autorização de residência em Portugal e que se encontrava atracado no terminal de cruzeiros do porto de Lisboa.

Ainda segundo o Ministério e de acordo com informação da Administração do Porto de Lisboa, escalaram no Porto de Lisboa durante o período de pandemia para realização de operações de abastecimento e/ou manutenção, seis navios.

“As operações de desembarque de passageiros e/ou tripulantes ocorreram unicamente com o navio MSC Fantasia”, refere a nota.

No mesmo período, e de acordo com a resposta enviada pelo ministério, o navio Marella Celebration foi “autorizado excecionalmente” pelas autoridades de saúde a acostar no porto de Lisboa “para proceder ao desembarque de uma passageira que sofrera um acidente a bordo e do seu marido, não envolvendo este caso qualquer situação relacionada com covid-19”.