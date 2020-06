Por isso, "com esta baixa adesão, a maioria da população e dos nossos clientes particulares e empresariais não sentirão qualquer efeito da greve", acrescentam os Correios de Portugal, referindo que "estão a fazer tudo para minimizar eventuais impactos por forma a manter a sua operação dentro da normalidade".

Nos locais "onde eventualmente se puderem sentir eventuais constrangimentos, os CTT, caso seja necessário, procederão a uma distribuição extraordinária de correio nos próximos dias", admitem.

Os CTT reiteram não compreender "as razões desta paralisação" e "agradecem aos seus colaboradores, o seu sentido de responsabilidade e a forma contundente como demonstraram entender o momento especial que a empresa atravessa e o esforço que está a ser feito no interesse de todos", denunciando o "oportunismo no dia escolhido para a realização desta greve, após dois feriados e antes do fim de semana".

O fundamento da paralisação – "a decisão de pagamento do subsídio de refeição através de cartão-refeição aos colaboradores que ainda não tinham optado por essa via – não tem qualquer razão de ser e procura reagir à muito significativa quebra de proveitos decorrente do atual contexto […] e defesa da sustentabilidade da empresa, sem nunca prejudicar os rendimentos dos seus colaboradores", concluem os CTT.

O SNTCT refere que, no turno da noite, a paralisação foi superior a 90% na Maia e que no CTT Expresso (MARL, Lisboa) foi de 93%.

Para o SNTCT, os dados apontam para uma participação "ainda maior do que a verificada no passado dia 29 de maio".

"Com esta forte adesão os trabalhadores e as trabalhadoras do grupo CTT demonstram assim a sua indignação, apesar da quase 'requisição civil' levada a cabo pela gestão privada dos CTT", refere a mesma nota difundida hoje de manhã.

A greve dos trabalhadores dos CTT contra o pagamento do subsídio de almoço no cartão de refeição começou à meia-noite de hoje nas centrais de correios.

Esta é a segunda greve dos trabalhadores dos Correios de Portugal em duas semanas (a última foi no dia 29 de maio), sendo que o pagamento do subsídio de refeição em cartão foi o motor desta paralisação, a que se junta a reivindicação por "melhores condições de trabalho", contra a "desorganização da empresa" e o "congelamento salarial".

A greve foi convocada pelo SNTCT, SINDETELCO - Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços, SITIC – Sindicato Independente dos Trabalhadores da Informação e Comunicações, SINCOR - Sindicato Independente dos Correios de Portugal, SINQUADROS - Sindicato de Quadros das Comunicações, SINTTAV - Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Telecomunicações e Audiovisual, SICOMP - Sindicato das Comunicações de Portugal, FENTCOP - Sindicato Nacional dos Transportes, Comunicações e Obras Públicas, SERS - Sindicato dos Engenheiros, SNEET - Sindicato Nacional dos Engenheiros, e SERS - Sindicato dos Engenheiros da Região Sul.