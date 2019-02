Em comunicado, a empresa reagiu a uma nota do regulador, rejeitando “a divulgação de informação enganosa" e reiterando "os dados divulgados no passado dia 13 e complementados esta terça-feira” (hoje).

“Os CTT divulgaram a variação do total de reclamações e pedidos de informação, tal como referido no comunicado do passado dia 13. Esta terça-feira os CTT detalharam essa informação, confirmando que o total de pedidos de reclamações e de pedidos de informação caíram 7%, correspondendo a um aumento de 9% das reclamações em sentido estrito”, lê-se na mesma nota.

A empresa detalha ainda que “as solicitações dos clientes dos CTT compreendem pedidos de informação e reclamações em sentido estrito”.

Para os CTT, “os pedidos de informação não são pedidos genéricos sobre os serviços prestados, mas relativos a situações concretas de interação dos clientes com os CTT. Na prática, corresponde às situações resolvidas, numa primeira abordagem, sem necessidade de diligências posteriores. Este é, aliás o indicador sempre usado na informação trimestral e anual reportada à Anacom e assim aceite pelo regulador”, garantiu a empresa.