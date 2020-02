“Temos, de facto, preocupações relacionadas com a qualidade de serviço nos Açores, que estamos a endereçar, passando algumas destas questões por uma dificuldade que há nos 'slots' de carga das duas transportadoras principais que fazem o trajeto entre o continente e os Açores, a TAP e a SATA, e no inter-ilhas, em particular a SATA”, afirmou João Bento.

O presidente executivo dos CTT – Correios de Portugal falava aos jornalistas no final de uma audiência concedida pelo presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, na sua residência oficial, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.

O administrador adiantou que se está a tentar ultrapassar este problema “por outras vias” e “em diálogo” com as operadoras aéreas.

Em 2019, referiu, registou-se “um quinto de carga a menos do que a que se contratou” com as transportadoras.

João Bento manifestou o interesse dos CTT em “acompanhar os novos desenvolvimentos que a própria SATA, em processo de relançamento, possa trazer”, ressalvando que “vai ser reforçada a oferta inter-ilhas com uma nova rota”.