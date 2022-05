“Há uma nova morte, [um corpo] retirado de cena, o que eleva o número de mortos para 27”, disse o chefe dos serviços hospitalares do Ministério da Saúde cubano, Julio Guerra, numa conferência de imprensa, no sábado.

O anterior balanço das autoridades cubanas indicava 26 mortos.

Guerra acrescentou que dos 81 feridos, 37 continuam hospitalizados, devido à explosão no Hotel Saratoga, provavelmente causada por uma fuga de gás.

Fechado há dois anos devido à pandemia da covid-19, o Hotel Saratoga, situado no centro histórico da capital cubana, preparava-se para reabrir na terça-feira.

“Na altura do acidente, 51 empregados trabalhavam no edifício (…), 11 dos quais morreram, 13 estão desaparecidos, seis estão hospitalizados e os restantes conseguiram sair a tempo”, disse o porta-voz do grupo turístico Gaviota, Roberto Enriquez Calzadilla, em conferência de imprensa.