A cúpula do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) "segue em frente e estamos a finalizar as discussões sobre o formato", disse Ramaphosa aos jornalistas, acrescentando que será um encontro "presencial".

O líder sul-africano não especificou, contudo, se Putin, que tem um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional, marcará ou não presença.

''Teremos uma cúpula do BRICS presencial, todos nós estamos empenhados em ter uma cúpula onde possamos olhar uns para os outros", explicou.

"Não realizamos uma cúpula presencial há... pelo menos três anos. Não será virtual", disse.

A África do Sul é membro do Tribunal Penal Internacional, mas não, de acordo com os especialistas, Putin não deverá ser detido se pisar território sul-africano.

Haviam rumores de que o governo sul-africano estava a considerar transferir a cúpula para a China para evitar que o governo sul-africano fosse colocado em posição de ter que prender Putin. Contudo, perante estas declarações, o encontro será mesmo na África do Sul.