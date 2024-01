O serviço de imprensa das HDS disse que os milicianos curdos, com o apoio aéreo da coligação, atacaram um local na cidade de Al Jurzy, na província de Deir Ezzor, no nordeste da Síria, onde se escondia Mohamed Atiya, conhecido como Abu Mahmud, que morreu durante a operação.

As HDS acusaram Abu Mahmud de ser o responsável pela execução de assassínios contra membros de segurança e militares na região.

Durante a operação foram apreendidos quatro telemóveis, uma espingarda AK-47, oito carregadores de munições, uma granada, uma câmara de vigilância e numerosos documentos pessoais e de identificação.

As HDS, lideradas pela milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG), anunciaram a queda do “califado” territorial do Estado Islâmico em março de 2019, mas o grupo extremista perpetrou dezenas de ataques nos últimos meses, especialmente nas províncias de Homs, Raqqa e Deir Ezzor.