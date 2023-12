"Atenção... existem vários perfis falsos com o meu nome, com variadas campanhas e algumas coisas muito inconvenientes... são falsos esses perfis", alertou D. Américo Aguiar numa publicação no seu Instagram.

O cardeal adiantou ainda que já comunicou o sucedido ao Facebook. "Não adiram, nem apoiem... não faço nenhuma campanha nas redes, nem vendo produtos".

"Cuidado, são perfis falsos", reforçou.