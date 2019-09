Este domingo a Madeira vai a eleições para a assembleia legislativa regional. O país está com os olhos postos na região autónoma como nunca antes aconteceu por dois grandes motivos: primeiro, as sondagens sugerem a ideia de que, pela primeira vez, em 43 anos de democracia o Partido Social Democrata pode não vencer o sufrágio com maioria absoluta; segundo, a proximidade deste ato eleitoral com as eleições legislativas do próximo dia 6 de outubro.

Os números não enganam. A sondagem de terça-feira, 17 de setembro, feita pela Universidade Católica Portuguesa para a RTP revela um cenário nunca antes visto na ilha da Madeira: um partido pode vencer sem maioria absoluta. Sendo que quando se diz um partido, pode ler-se PSD, que governa a região autónoma desde que há eleições livres.

A sondagem avança que os sociais-democratas deverão ter uma votação a rondar os 38%, seguidos pelo Partido Socialista com 29%, o Bloco de Esquerda e o CDS seguem-se aos socialistas com 5% das intenções de voto cada, o Juntos Pelo Povo (JPP) com 4% aparece em quinto lugar, a CDU, que há quatro anos esteve a três horas de roubar a maioria absoluta ao PSD, com 3%, o PAN com 2% e o Aliança com 1,5%.

Vamos então perceber o quadro que as percentagens traçam: para um partido ter maioria absoluta na assembleia legislativa da Madeira, necessita de conquistar 24 mandatos, ou seja, ter 24 deputados. As percentagens da sondagem acima referida produzem o seguinte cenário: PSD com 19 a 23 deputados, PS com 14 a 18, BE entre dois a três, tal como CDS e JPP, CDU um a dois deputados, PAN um deputado e o Aliança fica entre a possibilidade de eleger 1 ou nenhum deputado.

Com estas previsões, todos os cenários estão em cima da mesa e a matemática que sair das urnas no dia 22 de setembro poderá ditar uma mudança histórica ao nível governativo na Madeira. Ou não. Em conversa com o SAPO24, José Prada, secretário-geral do PSD Madeira, diz que resultados como os dos sociais-democratas nas eleições europeias, o fazem não comentar sondagens.

O comentário não existe, mas o exemplo das Europeias merece ser olhado. Nas eleições para o Parlamento Europeu, o PSD conseguiu 37,15% dos votos, nada mais nada menos do que um total de 36.928 votos na região autónoma da Madeira. Um número bastante superior ao número de votos conquistados pelos socialistas (25.657), gigante quando comparado com a votação do CDS, a principal força da oposição da Madeira nos últimos quatro anos (8033). Todos os outros números parecem igualmente pequenos quando comparados com os do Partido Social Democrata. O BE conseguiu 5257 votos, PAN 3681 votos, CDU 2950 votos e o Aliança 1607 votos.

Foi, aliás, dias após as eleições europeias - com a diferença de mais de 10 mil votos para o PSD - que Paulo Cafôfo abandonou a Câmara Municipal da Madeira, da qual era presidente, para se focar nestas eleições em que concorre a líder do Governo Regional pelo Partido Socialista. O PS sente que este é a oportunidade de uma vida para fazer história e assim conseguir pintar todo o mapa português de cor-de-rosa, juntando a Madeira aos Açores e ao governo nacional.

Espelho disso é o orçamento que os socialistas canalizaram para a campanha de Cafôfo, o maior entre todas as listas. O PS, com 370 mil euros, fica acima do PSD que reduziu, em relação à última eleição, o orçamento de 761 mil euros para 360 mil.

Independentemente do que aconteça no domingo, o facto de os vários partidos da oposição sentirem que existe uma possibilidade de mudança animou a campanha e colocou o país atento ao que vai acontecer na Madeira. Com o tabuleiro de xadrez em aberto, o SAPO24 foi falar com os principais partidos que se acredita que podem mexer com a assembleia regional para, a poucos dias das eleições, perceber como cada um vê este ato eleitoral e o que pode retirar dele.

PSD, o guardião da autonomia sem medo de perder o ‘trono’

Para José Prada, secretário-geral do PSD Madeira, estas eleições são fundamentais para a ilha da Madeira. Porquê? “Porque depois de 43 anos de governação, alguém quer vender a autonomia a Lisboa. Os madeirenses e portossantenses sabem o que querem, sabem escolher e não vão em conversas de perdas de poder”, garante.

Há um trabalho feito, afirma José Prada - “criou-se uma região de investimento, há mais emprego, mais saúde, mais proteção social, mais rendimento para as famílias e menos impostos”. Para o social-democrata é nítido que, para continuar, apenas haja, naturalmente, uma solução: o Partido Social Democrata.

As sondagens não dizem nada na perspectiva dos sociais-democratas. “Basta ver os resultados das europeias. Uma vitória estrondosa do PSD em 9 dos 11 concelhos”, diz o dirigente sublinhando que o partido não quer “invenções aqui na Madeira”.”Já sabemos os maus exemplos da geringonça a nível nacional e nunca queremos copiar maus exemplos”, sublinha.

“Se o PSD não ganha com maioria não há estabilidade na Madeira. Basta ver o que a geringonça fez ao país, mais impostos, menos educação, nunca vi tanta greve a nível nacional, nunca vi tanta reivindicação... Se isto fosse num governo do PSD, a comunicação já tinha dado cabo de não sei quantos ministros e primeiro-ministros”, comenta.

“As minhas sondagens são o contacto diário com a população que começou no dia a seguir às europeias”, reforça, dizendo que “as pessoas têm notado que as nossas medidas foram cumpridas durante os quatro anos. Tudo o que foi prometido foi cumprido. Fizemos um caderno de encargos em que mostramos isso mesmo à sociedade”.

Aqui o debate é intenso, mas o PSD garante que não faz “promessas da boca para fora, só para campanha”.

Perguntamos o porquê da redução para cerca de metade no orçamento de campanha e a resposta é rápida: “ao contrário de outros, o PSD tem cuidado com as contas. Basta ver o que nós fizemos às contas da Região Autónoma nestes quatro anos, não são precisos gastos elevados para transmitir a nossa mensagem”.

créditos: HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

No ar paira um termo fundado por décadas de governação: o jardinismo. O termo viria a ser utilizado pela oposição, afirmando que Miguel Albuquerque tinha ficado distante e sido incapaz de arcar com a herança deixada por Alberto João Jardim, presidente do governo regional da Madeira entre 1978 e 2015.

“Não se pode comparar a governação de Alberto João Jardim com a de Miguel Albuquerque. São dois grandes homens, dois grandes presidentes e dois grandes sociais democratas. Ambos, no seu tempo, lutaram pela Madeira, pela autonomia e pelo bem-estar dos madeirenses. O dr. Alberto João nos seus anos e o doutor Miguel Albuquerque nos últimos quatro anos. Juntos, são a cara dos sociais-democratas nestes 43 anos e juntos são o exemplo de uma boa governação na Madeira”, diz.

No dia 22 de setembro, os madeirenses vão votar ou no autarca que quando governou o Funchal tem obra feita, dr. Miguel Albuquerque, ou no autarca que desgovernou o Funchal durante cinco anos, que não tem nenhuma obra

Assunto arrumado em relação a Jardim. Partimos para o outro fantasma: Paulo Cafôfo, principal adversário, segundo as sondagens, de Miguel Albuquerque nestas eleições e nome que faz a conversa subir de tom: “Claro que os madeirenses conhecem o pouco ou nenhum trabalho que Paulo Cafôfo fez e não vão na sua conversa. No dia 22 de setembro, os madeirenses vão votar ou no autarca que quando governou o Funchal tem obra feita, dr. Miguel Albuquerque, ou no autarca que desgovernou o Funchal durante cinco anos, que não tem nenhuma obra”.

Para José Prada, a distância entre ambos é tal que, afirma, se se perguntasse a 200 pessoas no Funchal, aleatoriamente, nenhuma seria capaz de dizer uma grande obra feita por Paulo Cafôfo. “Mas se perguntar quando era o tempo do dr. Miguel Albuquerque enquanto presidente da Câmara…”

“Um primeiro a Madeira, outro primeiro Lisboa. Um defende o madeirense e a Madeira, o outro é uma barriga de aluguer de Lisboa. Um defende a autonomia e o outro quer vender a autonomia a Lisboa para ter todo o Terreiro do Paço a fazer a festa rosa em Monchique”, sintetiza.

PS e a possibilidade de se fazer história

João Pedro Vieira, secretário-geral do PS Madeira é taxativo: “Aquilo que os madeirenses sentem, infelizmente, é que ao fim de 43 anos de governação do mesmo partido agravaram-se alguns problemas estruturais da região. Continuamos a ser a região uma das maiores taxas de risco de pobreza do país, uma das maiores taxas de abandono escolar precoce, uma das maiores taxas de emprego e desemprego jovem, uma das maiores taxas de emigração... 2

As críticas não ficam por aqui: "Existem um conjunto de problemas estruturais que são também o resultado natural do desgaste de 43 anos de governação do mesmo partido e que passou a promover um conjunto de comportamentos e atitudes relacionadas com o mundo dos negócios, com um certo clientelismo, com monopólios que depois acabam por condicionar a governação. Tudo isso justifica que exista claramente uma mudança do paradigma de governação que só será possível no dia em que o PSD deixar de ser poder e essa experiência já aconteceu em autarquias que em 2013 passaram a ser lideradas pela primeira vez por outros partidos e daí resultaram benefícios para toda a população com mais transparência, mais rigor nas contas públicas, mais apoios sociais para aqueles que mais precisam e julgo que é isso que a Madeira mais precisa numa altura em que partimos para aquela que já é quase a terceira geração de militantes do Partido Social Democrata a governar a região, até porque muitos deles acabam por ir lá parar sem qualquer competência para que vão exercer essas funções, apenas lá vão como resultado de 43 anos de vitórias consecutivas”.

a verdade é que é esta é a primeira vez, pelo menos em largos anos, que o PS Madeira tem uma possibilidade real e efetiva de ganhar estas eleições

O discurso é duro perante a longa governação do PSD, mas outro registo não seria de esperar. Ao fim de contas, “a verdade é que é esta é a primeira vez, pelo menos em largos anos, que o PS Madeira tem uma possibilidade real e efetiva de ganhar estas eleições”, diz o dirigente socialista.