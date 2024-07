Segundo a nota divulgada pela PJ, no decorrer da operação “#PINKSp@m” foram feitas 21 buscas domiciliárias e apreendido material informático, com o qual eram feitos acessos a plataformas ‘online’ de uso exclusivo por profissionais de saúde e ao canal ‘online’ da Segurança Social com credenciais de funcionários.