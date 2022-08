A afirmação é de Sanna Marin: "Dancei, cantei e festejei". A primeira-ministra da Finlândia foi 'apanhada' a divertir-se com um grupo de amigos e os vídeos que circulam nas redes sociais fizeram com que muitos tenham questionado a seriedade da líder do governo. Marin diz, contudo, que tem direito a divertir-se. E esta sexta-feira assumiu também que realizou um teste de despistagem de estupefacientes, para calar as críticas.

"Têm surgido acusações sérias de que eu teria utilizado estupefacientes. Penso que são acusações muito pesadas. Para a minha própria proteção legal, ainda que considere a exigência de um teste de droga irrazoável, e para esclarecer todas as suspeitas, realizei um teste", salientou Sanna Marin, referindo também que nunca consumiu drogas em toda a sua vida

A PM finlandesa pediu também ao seu povo que saiba distinguir trabalho de diversão. "Eu não fiz nada de ilegal. Espero que as pessoas entendam que o tempo de diversão e o tempo de trabalho podem ser separados”, explicou, acrescentando que “não houve reuniões nos dias que estava a festejar”.