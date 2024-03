Holgado gastou 34.09,038 minutos para cumprir as 19 voltas previstas, deixando o compatriota Juan Rueda (KTM Ajo) na segunda posição, a 0,044 segundos, com Ivan Ortola (MSI) em terceiro, a 0,820 segundos.

Saído da ‘pole position’, Juan Rueda liderou a primeira metade da corrida, cedendo o comando ao colombiano David Alonso (Aspar) a 10 voltas do final, com Holgado no encalço.

O piloto espanhol da GasGas assumiu a liderança à entrada da 15.ª volta, para vencer com menos de uma décima de vantagem para Rueda, que entretanto recuperou o segundo posto.

Esta foi a quarta vitória de Holgado no Mundial, primeira da temporada.

Com estes resultados, o piloto espanhol é o novo líder do campeonato, com 45 pontos, depois do segundo lugar conseguido na prova de abertura, no Qatar.

A próxima ronda será o GP das Américas, nos Estados Unidos, de 12 a 14 de abril.