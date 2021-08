A contratação de Ronaldo, admitem os ‘red devils’ em comunicado, assim como a de Jordan Sancho, “significa que a competição por um lugar na frente vai ser mais renhida do que nunca em 2021/22” e precipitou a saída do avançado.

“Elemento talentoso, trabalhador e popular do plantel, [Daniel] James, de 23 anos, participou em 74 jogos pelo clube em todas as competições e marcou nove golos. Todos no Manchester United lhe agradecemos por estes dois anos. Como titular ou suplente, deu sempre 100% e sai com os nossos melhores desejos de sucesso para o futuro”, agradeceu o clube de Old Trafford.

Daniel James, de resto, já tinha estado perto do Leeds em 2019, “cinco meses antes de acabar por se transferir do Swansea City para Old Trafford. Marcelo Bielsa continua a admirar o seu talento e ficará feliz por recebê-lo na segunda tentativa”, recordou, ainda, o United.

James não chega, desta forma, a cruzar-se com Cristiano Ronaldo, que foi anunciado pelo Manchester United no final da semana passada, mas só irá juntar-se ao grupo de trabalho às ordens de Ole Gunnar Solskjær na próxima semana, após os compromissos da seleção portuguesa.