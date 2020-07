Quanto à situação do canal, o diretor de Programas escreve que "a SIC vive um momento de estabilidade acionista, administrativa e diretiva, com cadeias de comando muito bem identificadas e com uma visão a longo prazo no que respeita à consolidação da nossa oferta de conteúdos e à forma de os distribuir nas várias plataformas".

Desta forma, o canal vai encarar "o futuro com serenidade". "Não vamos perder tempo com manobras que têm como objetivo semear a discórdia onde há união e estratégia, nem atentar a outro tipo de enredos", lembra Daniel Oliveira.

No final da publicação, o diretor de Programas enumera alguns dos projetos e rostos da SIC, garantindo que vai continuar a reforçar "as apostas de sucesso" e continuar "a trabalhar em novas propostas de qualidade".

Daniel Oliveira faz ainda um agradecimento ao público do canal. "2020 cumpre o dia 200. A SIC venceu 196 desses dias. São 98% de vitórias, creditadas, com justiça, a centenas de pessoas, ao profissionalismo das produtoras que estão com a SIC e à confiança dos nossos parceiros. E, por último mas em primeiro, ao público, que está connosco. Hoje, como ontem e amanhã", remata.

Cristina Ferreira também fez uma publicação nas redes sociais sobre a saída da SIC.

"Este post é para quem acompanhou o programa da Cristina desde o primeiro dia. Não é preciso contar a história porque ao longo de ano e meio ela mostrou-se ao público", começou por escrever.

A apresentadora falou sobre o que representou o projeto para si. "Abri a porta milhares de vezes. Recebi todos da mesma maneira. Do primeiro ministro à história e vida que nunca tinha sido contada. Cada pessoa que ali esteve sentiu a energia daquela casa. A minha SIC foi aquela casa. Tenho milhares de fotos que ilustram o que ali vivemos, no plural porque sempre foi 'nossa'", pode ler-se.

Contudo, apesar dos vários convidados que recebeu, a fotografia que acompanha a publicação mostra a equipa que a acompanhou ao longo do projeto. "Tenho milhares de fotos que ilustram o que ali vivemos, no plural porque sempre foi 'nossa'. Mas só esta podia estar aqui. Porque tem a minha gente. Os que desde o primeiro dia me deram a mão. Ninguém faz nada sozinho. Posso dizer que foram os escolhidos. E os escolhidos por mim nunca deixarão de ser meus. Eles sabem que estarão sempre comigo. Eles e mais ninguém. Devo a cada um , para o resto da vida, o amor que me deram", frisou.

A apresentadora agradeceu também ao público que a acompanhou nas manhãs do canal. "Fizemos acontecer. Foi melhor do que imaginamos. Porque desde o primeiro dia, do outro lado, estava VOCÊ. Sim, estas palavras são para o público que nos amou. Infelizmente, nestas situações, não há lugar a despedidas. Mas olhando bem não se diz adeus a algo que não acaba. Porque o coração é o mesmo", rematou.

Cristina Ferreira regressa à TVI

Dois anos depois de se ter mudado para a SIC, a apresentadora regressa à estação onde esteve durante 16 anos.

Cristina Ferreira está de regresso à estação de televisão que a viu crescer durante 16 anos. A apresentadora, que há cerca de dois se tinha mudado para a SIC, regressa à TVI como diretora de entretenimento e ficção e também como acionista do canal televisivo.

“Trata-se de um regresso à casa mãe, com funções distintas e um projeto ambicioso ao qual era impossível dizer que não. É uma escolha conduzida pelo afecto com a firme vontade de contribuir para recolocar a TVI no coração de todos os portugueses", diz a apresentadora em comunicado enviado às redações.

Sobre a saída da SIC, Cristina deixou agradecimentos pela oportunidade concedida e "a possibilidade de trabalhar com profissionais de excepção". "O meu muito obrigada a todos. A SIC é uma estação de televisão de referência, onde fui muito bem acolhida e para a qual formulo votos de maior sucesso profissional para o futuro", sublinha.

A Media Capital já veio, publicamente, reconhecer o regresso da apresentadora à estação de televisão. "Enche-nos de satisfação. Cristina Ferreira é querida dos portugueses e esta contratação reforça a estratégia do Grupo Media Capital de estar mais próximo das suas audiências, enriquecendo as áreas de Entretenimento e de Ficção do Canal”, afirmou Manuel Alves Monteiro, Administrador Delegado do Grupo.

O comunicado enviado pela Media Capital confirma ainda que "Cristina Ferreira manifestou já junto da Prisa a intenção de adquirir uma participação no capital social da empresa; a concretizar-se, esse facto reforçará a ligação de Cristina ao Grupo e dará um significado ainda mais profundo a este regresso à TVI".

Prevê-se que Cristina Ferreira inicie funções a um de setembro deste ano.

A notícia do regresso da apresentadora acontece num momento em que a Media Capital e a TVI enfrentam um período de grandes mudanças. Ainda esta quinta-feira o Conselho de Administração do canal nomeou Nuno Santos diretor-geral da estação de Queluz, depois de em janeiro já ter assumiu a direção de programas, substituindo Felipa Garnel no cargo.

A nomeação de Nuno Santos para diretor-geral da estação acontece no mesmo dia em que a Media Capital anunciou que Manuel Alves Monteiro é o novo presidente executivo da dona da TVI, na sequência da renúncia de Luís Cabral ao cargo, um ano depois de ter assumido a presidência executiva.

Luís Cabral tinha sido anunciado presidente executivo da Media Capital em 12 de julho de 2019, tendo sucedido a Rosa Cullell, que esteve na liderança da dona da TVI desde 2011.

O anúncio da renúncia de Luís Cabral aconteceu seis dias depois da empresa ter anunciado que Sérgio Figueiredo deixa de ser o diretor de informação da TVI, passando o jornalista Pedro Pinto, subdiretor de informação, a assumir interinamente as funções até à nomeação de nova direção.

Há cerca de dois meses, mais concretamente em 14 de maio, o empresário Mário Ferreira comprou 30,22% da Media Capital, através da Pluris Investments, numa operação realizada por meio da transferência em bloco das ações por 10,5 milhões de euros.

(Notícia atualizada às 13h52)